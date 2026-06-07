ＷＥＳＴ．の中間淳太が７日、都内で「中間淳太の満福台湾ガイド」（講談社）の発売記念イベントを行った。中間は小学４年生からの６年間、台北で過ごし、台北市観光アンバサダーを務めている。今回のガイドブック出版に「ぼくもずっとやりたかったので二つ返事で受けた」という中間。「デビューして最初に立った舞台がＷＥＳＴ．の物語を描いたもので、僕のセリフが『日本と台湾の架け橋になるんだ』だったんです。それが１２