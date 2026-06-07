【モデルプレス＝2026/06/07】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が6月5日、自身のInstagramを更新。ワールドツアーの思い出を振り返り、メンバーとのプリクラを公開した。【写真】TWICEメンバー「距離感が本当に好き」仲良し密着の集合プリクラ◆モモ、メンバーと撮ったプリクラ公開モモは、韓国でのアンコール公演を残しつつも、ワールドツアー『THIS IS FOR』の公演が一段落したことを報告。「今