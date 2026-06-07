女子プロゴルファーの都玲華選手（22）が2026年6月2日、自身のインスタグラムを更新。オールインワンの肩出しコーデを披露した。「楽しくて幸せでした」都選手は、「姉貴とおデートしてきました」といい、オールインワン姿のソロショットや、女子ゴルフの「キンクミ」こと金田久美子選手との2ショットを投稿した。「おまんじゅうちゃん、美味しくて楽しくて幸せでした」と語り、「今週も頑張れそうです」とつづっていた。また、ハ