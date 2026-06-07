日本ハムは７日、１４日の中日戦（エスコン）で、バスケットボール日本代表で、レバンガ北海道の富永啓生（２５）がファーストピッチを行うと発表した。「このたび、ファーストピッチに挑戦する機会をいただき、とてもうれしいです。野球は小学生の頃に少し遊びで楽しんだことがあるくらいで、あまり経験がないのですが、先日はじめてエスコンフィールドに中継ゲストとして訪れた際に、話に聞いていたとおり素晴らしい球場で、