◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグの第１週カナダ大会日本３―０（２５―２０、２５―１５、２６―２４）ドイツ（６日、カナダ・ケベックシティー）１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は１１位のドイツに今大会初のストレート勝ちで開幕３連勝を飾った。エース格の佐藤淑乃（ミラノ）が両チーム最多２０得点でけん引し、和田由紀子（アルシーツィオ）が１６得点と２００１年度生まれ“２