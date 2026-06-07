◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）スタメンが発表された。１分けを挟んで今季ワースト４連敗中のオリックスは、太田が「４番・二塁」で出場。右ふくらはぎ打撲が回復し、２日の巨人戦（東京ドーム）で１軍に合流した主軸打者が、復帰後は初の二塁での先発となった。先発は育成出身の３年目右腕・宮国。５月の支配下昇格後、２度目の先発マウンドで初勝利をつかみたい。【オリック