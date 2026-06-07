雨が降りしきる阪神でのファンタジーな勝利に、ＳＮＳ上が沸いている。６月７日の阪神４Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝１６頭立て）で、高倉稜騎手騎乗の５番人気ゼルダ（牝３歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父モズアスコット）が鮮やかな逃げ切り。デビュー５戦目で初勝利を挙げた。８番ゲートから好発を決めると、早々とハナへ。最後まで脚色は衰えず、２着馬の猛追を首差しのいだ。勝ちタイムは１分２４秒９（稍重）。