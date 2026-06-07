旬のトマトにも当たりはずれがあるものですよね。今回は、甘みが足りなくてがっかりしたときに使える、「残念トマト」を一気においしくする裏ワザを3つご紹介します。 ▼ポン酢に漬けるだけで激変 ポン酢＋砂糖＋オリーブオイルに漬けて冷蔵庫に1時間おくだけ。甘みの少ないトマトでも酸味と旨みが調和して、ぐっとおいしくなります。 ▼すし酢マリネで2日間楽しめる すし酢 or カンタン酢があれば、すっぱいトマトにも甘みが