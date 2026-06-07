フットボールアワーの後藤輝基（51）、岩尾望（50）は7日、大阪市内で単独ライブ「フットボールアワー26」を発表。「昨年に引き続き、今年もやります」と後藤、岩尾が声をそろえた。昨年、2010年以来15年ぶりの単独ライブを開催。「打ち合わせの段階から“ああ、こんなんやったな”と懐かしさもあった」と後藤は振り返り「別の筋肉を使う。（単独ライブを）やらなくなった理由を思い出した」と語った。岩尾は「最初、出てい