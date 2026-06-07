全国の書店数が１万店を割り込み、街の書店の苦境が改めて浮き彫りとなった。紙の出版物の売り上げ不振に加え、利益率の低さや人手不足の問題が重くのしかかる。それでも独立系書店をはじめ、読書文化を大切にしたいと新たに店を始める意欲的な店主もいる。「いつやめてもおかしくない書店がたくさんある。早急にカンフル剤を打たないと、間に合わなくなる」東京都杉並区で「今野書店」を営む今野英治社長（６５）は危機感を