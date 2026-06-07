テニスの「全仏オープン」は6月6日（日本時間7日）、女子シングルス決勝が行われ、世界ランク8位の第8シードのミラ・アンドレエワが登場した。予選から歴史的な快進撃を続けてきた世界114位のM・フワリンスカ（ポーランド）を6-3、6-2のストレートで下し、自身初となる四大大会のタイトルを獲得。ピンク色のウエアを身に纏い、ローランギャロスの赤土の上を軽やかに舞った19歳の若き天才が、ついに新女王の座に就いた。【映像】