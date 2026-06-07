元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのクリス松村から痛烈なツッコミを浴びた。田中が最近、音楽アーティストのライブに行ってないと告白。「あんまり行かないかな。一番直近で行ったのは、あのちゃんの武道館（25年9月開催）とかは行かせてもらいましたけど。生のものっていいなってその時は思うんだけど、あんま