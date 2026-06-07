元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。サプライズが苦手だと明かした。2週連続ゲスト出演のクリス松村から「彼がディズニー行こう？って言ったらどうする？」と聞かれた田中は「事前に言ってくれればいいんだけど、当日に急に言われたら大慌て。頭の中が『え、えええ』ってなって」と返答した。さらにクリス松村から「彼の