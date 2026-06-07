6月7日、琉球ゴールデンキングスは、佐土原遼が左足首の手術を受けることを発表した。今夏の日本代表候補にも名を連ねていたが、代表活動を辞退することになった。 琉球のリリースによると、佐土原は5月8日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルのシーホース三河戦で負傷。「左足関節距骨骨軟骨損傷、外側靱帯損傷」との診断を受け