介護が必要な家族の預け先を探すとき、まず候補に挙がりやすいのが、特養（特別養護老人ホーム）と老健（介護老人保健施設）です。名前は似ていますが、特養と老健は役割や利用できる期間が異なります。 本記事では特養と老健の違いについて以下の点を中心に紹介します。 特養と老健の役割と目的の違い 特養と老健のサービス内容や費用目安の違い 特養と老健の選び方 特養と老健の違いについて理解