開催：2026.6.7 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 3 - 2 [メッツ] MLBの試合が7日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとメッツが対戦した。 パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。 2回表、8番 ブレット・バティ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 SD 0-1 NYM 3回裏、1番 フェルナ