開催：2026.6.7 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 9 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が7日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとエンゼルスが対戦した。 ドジャースの先発投手は山本由伸、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。 1回表、4番 オスワルド・ペラザ 4球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒット