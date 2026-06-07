浦和レッズは６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦（11-12位決定戦）で、ファジアーノ岡山とホームで対戦した。第１戦を１−１で引き分けた浦和。第２戦では18分と90＋３分に失点し、０−２で敗戦。２戦合計１−３で敗れ、J１百年構想リーグを12位で終えた。試合から一夜明けた７日、GK西川周作が自身の公式インスタグラムを更新。「浦和レッズファンサポーターの皆様」と書き出し、次のように心境を綴っ