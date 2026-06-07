四川省雅安市宝興県〓池溝村にあるジャイアントパンダ・ルーツ探訪キャンプ施設はパンダのルーツにまつわる文化を探求し、国際基準を満たす没入型体験シーンを構築している。新華網が伝えた。同施設はパンダ文化体験、科学普及・レクリエーション、宿泊キャンプの3エリアで構成されており、自然教育教室や手作りワークショップ、パンダ起源館などが設けられたパンダの生態文化を広く紹介するための重要拠点となっている。（提供/人