◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。初回、古巣との一戦で全力疾走で内野安打とし、チームは9得点のビッグイニングの火付けとなりました。1点を追いかける初回、先頭で打席に入った大谷選手は6球目シンカーをバットの先に当てます。高いバウンドとなったセカンドゴロに全力疾走で内野安打としました。セーフとなると大谷選手は両手で