◇MLB ブルージェイズ 6-4 オリオールズ(日本時間7日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手が同点タイムリーを含む2安打を放ちました。「7番・サード」で先発出場。第1打席は1点を追う2回1アウト2、3塁のチャンスで巡ると、直球をレフト前へはじき返して同点タイムリーを放ちました。第2打席もレフトへのヒットを記録。その後2アウト1、2塁から味方がタイムリーを放つと、2塁走者が生還する間に1塁走者の岡本選手は