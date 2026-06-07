「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が８回１失点の快投で６勝目をマーク。これで大谷翔平投手、佐々木朗希投手を含めた日本人先発ローテは負けなしの９戦７勝となった。５月１８日のパドレス戦で山本が１失点を喫して敗戦投手となって以降、連勝街道が始まった。同２０日のパドレス戦で大谷が５回無失点で勝利投手となったことを皮切りに、２３日・ブルワーズ戦の佐々木、翌２４