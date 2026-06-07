4日の11R重賞「第64回六甲盃」（ダート1870メートル）は小牧太騎乗の2番人気ダンテバローズ（牡6＝新子、父ドレフォン）が3馬身半差で快勝。JRAからの転入後、負けなしの3連勝で初の重賞制覇を果たした。JRAのオープンで勝ち鞍のある実績馬には重賞の壁はなかった。逃げたインベルシオン（牡7＝松浦、父キズナ）の2番手をきっちり確保。道中はやや離され気味となり、4コーナーを立ち上がってもまだ2馬身ほどの先行を許していた