だるま生産が盛んな群馬県高崎市で、老舗の「今井だるま店NAYA」が、サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に合わせた必勝祈願だるまを作っている。日本サッカー協会公認だ。日本代表の愛称「サムライブルー」にちなんで青や白を基調とし、応援スローガン「最高の景色を2026」が入ったデザイン。顔や文字は職人による手作業だ。今井だるま店は創業90年を超える。20年以上日本代表の応援だるまを作り続け、前回大会か