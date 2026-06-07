Ｊ１・広島は７日、『２０２６／２７明治安田Ｊ１リーグ』で着用する新ユニホームを発表した。コンセプトは「クラブの伝統と広島の文化に革新を融合させ、さらに進化させる」。１ｓｔユニホームはクラブの伝統と誇りを礎とし、広島県指定伝統的工芸品である備後絣（がすり）の風合いを融合したデザインが採用された。２ｎｄユニホームはクラブ史上初となるオールシルバーのカラーが採用された。オールシルバーは広島県のソウ