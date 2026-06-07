7日の阪神5R・2歳新馬戦（芝1400メートル）は混戦ムードを断ち切って4番人気ビスケットサンド（牝＝佐藤悠、父マインドユアビスケッツ）が勝ち上がった。道中6番手で折り合い、やや重の芝を苦にせず直線の追い比べを制して1馬身1/4差V。前日の阪神5R（ジーティーサクラ）に続く新馬勝ちとなった北村友は「繊細な馬ですが今日に関してはマイルドな精神状態。しっかりゲートを出て道中はリズム良く、理想的でした」と満足げ。