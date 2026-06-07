新しいレギュレーションに変わったF1™︎がいよいよヨーロッパで初戦を迎える。伝統のモナコグランプリでもメルセデスの勢いが続くのか、マシン特性が合うとされるフェラーリが巻き返すのか。去年のウイナーのノリスや、驚異的なタイムを叩き出すフェルスタッペンも逆転を虎視眈々と狙う。「抜けないモナコ」と評されるように、他コースよりも予選順位が決勝結果を大きく左右するモナコグランプリの予選に注目が集まる