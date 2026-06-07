ビートたけし（79）は7日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。小泉進次郎防衛相が5月31日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で英語でスピーチしている様子のVTRを受けて「英語、ちゃんとしている」と感想を漏らした。小泉氏はこの時の演説で、中国が高市政権の政策について「新型軍国主義」と指摘したことに反論。中国と名指しは避けつつ「核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国が