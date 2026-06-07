俳優ダニエル・ラドクリフ（36）は、ドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズのキャストたちに対して親のような気持ちになるという。大ヒットを記録した映画シリーズで主人公ハリー・ポッターを演じたダニエルは、J・K・ローリング氏による同名小説シリーズのドラマ版で、ハリーとロン、ハーマイオニーを演じるドミニク・マクラフリン、アラステア・スタウト、