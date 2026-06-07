TBSの吉村恵里子アナウンサー(26)が学生時代を過ごした京都を久しぶりに訪れ、オフショットを公開した。 【写真】写真を頼まれた観光客がうらやまし過ぎる!撮りたい! 吉村アナは5日に更新したインスタグラムで「京都にて、一人さくっと東福寺に！学生ぶりの市内は懐かしくて嬉しくて、バスにも乗りました(一枚目は観光客の方に撮ってもらいましたよ)新緑の季節、緑たちが青々していて景色を、座ってぼんやり見る