ティグレスから歓迎グッズがプレゼントされた森保一監督率いる日本代表は6月6日、メキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）事前キャンプ4日目を迎え、現地入り後3か所目のトレーニング場で汗を流した。練習場を日本代表に提供した地元の強豪、メキシコ1部ティグレスからは報道陣へ“異例”の歓迎グッズがプレゼントされた。チームはこの日、モンテレイで3か所目となる練習場でトレーニング。合宿初日に予定していた