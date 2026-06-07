お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが７日、読売テレビのバラエティー番組「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・午前１１時４０分）にパネリストとして出演。最高賞金額約１７億円のポーカー大会に出場すると話して、共演者を驚かせた。韓国・済州島の大会で賞金約４００万円をゲットするなど、すご腕のポーカー・プレーヤーとして知られるアントニーは「僕、６月２２日から（米国）ラスベガスの『ワールドシリーズ（オブ）