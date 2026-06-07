元TOKIOの松岡昌宏が、7日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（前7：00）に出演し、5月31日をもって活動を終了した嵐への思いを語った。東京ドームで行われたラストライブを現地で見届けた松岡は、5人の姿やライブ後の交流を振り返りながら、「いいものを見させてもらった」と感慨を明かした。【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ5月30日に主演舞台の大千秋楽を大阪で迎えた松岡は、嵐