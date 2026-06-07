■MLBドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのエンゼルス戦に今季12度目の先発登板。8回、93球を投げ、被安打2、奪三振4、四死球0、失点1（自責点1）の好投で今季6勝目を挙げた。試合は立ち上がりに先制を許すも、直後にA.パヘス（25）が14号逆転2ラン、さらに大谷翔平（31）も11号2ランを放つなど、打者一巡の猛攻で大量リードを奪った。援護をもらった山本は2