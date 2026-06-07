2026W杯を目前に控える中、強豪国が親善試合で敗れるケースがいくつか起きている。日本代表がグループステージ初戦で対戦するオランダ代表はアルジェリアに0-1で敗れ、優勝候補のフランスはコートジボワールに1-2で敗北。負けてはいないが、スペインはイラクと1-1で引き分けている。果たしてこれらのゲームをどう評価すべきなのか。フランスやスペインのファンの中には大丈夫なのかと不安を感じた者もいるかもしれないが、あくまで