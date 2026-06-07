レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、来季へアルバロ・アルベロアに代わる新指揮官としてジョゼ・モウリーニョの復帰に動いているとされる。さらにインテルDFデンゼル・ダンフリースの獲得にも近づいているようで、大型右サイドバックのダンフリースはモウリーニョ好みのタイプと言えるのではないか。その場合に気になるのが昨夏にレアル入りしたDFトレント・アレクサンダー・アーノルドだ。今季も負傷の問題があ