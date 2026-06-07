オランダは多くの名手を輩出してきたサッカーの強豪国だが、まだW杯を制した経験はない。決勝に進んだ経験はあるが、準優勝3回と悔しい結果に終わってきた。直近ならば2010南アフリカ大会だ。決勝に進んだオランダは黄金期を迎えていたスペイン代表と戦い、延長の末に0-1で敗れた。当時のチームでエースの1人だったのが、現在フェイエノールトの監督を務めているロビン・ファン・ペルシーだ。『Villa SEG』によると、ファン・ペル