前回の2022年大会は出場を逃したが、今回の2026W杯は本大会出場を決めたコロンビア代表。2010年代のコロンビアサッカー界ではMFハメス・ロドリゲスがスーパースターとなってきたが、34歳を迎えた今回も代表メンバーに名を連ねている。クラブでは思うような結果が出ていないが、ハメスは今大会でもコロンビアの重要戦力となるだろう。国内でも注目度No.1選手だが、大会を前に嫌な話題が出てしまった。コロンビアではW杯へ旅立つ選手