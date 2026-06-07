2026W杯を戦うポルトガル代表メンバーにも選ばれているマンチェスター・ユナイテッドDFディオゴ・ダロトは、ポルトガルの大先輩であるFWクリスティアーノ・ロナウドに絶対の信頼を寄せてきた。ロナウドは2021年にマンUへ復帰しており、その1年だけダロトも一緒にプレイした。英『Daily Mirror』によると、ダロトはその1年でロナウドから多くの学びを得たと語る。ロナウドといえば驚異的な向上心の持ち主だが、ダロトはロナウドがチ