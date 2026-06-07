Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、各選手を採点・寸評する。第１回はＧＫ編。ホセ・スアレス【６・５】開幕時はけがで離脱。その後はスペイン、日本を通して初めてのトップリーグ経験も全く問題なしの安定感◎夏からもスーパーセーブ連発頼みます若原智哉【