なでしこジャパンは6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦し、5−0と大勝した。先発出場した長谷川唯は、「良かったところはたくさんありますけど、これで良かったとならないように、今後積み上げができたらいいなとは思います」と大勝にも気を引き締め、「レベルがもう一個上がった相手だと、そんな簡単にはいかないというか、しっかりラインの駆け引きやカバーがしっかりしている中でどうしていくかは今後課題になっ