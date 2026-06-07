俳優の水上恒司が７日、都内で行われた主演映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつに東方神起・ユンホ、福士蒼汰らと登壇した。東京・新宿を舞台に、水上が演じる元暴走族の新人刑事・相葉四郎、ユンホが演じる韓国のエーズ刑事チェ・シウがバディを組むアクション。犯罪集団のボス・村田蓮司役の福士は対立する役どころで、撮影で激しいアクションが展開された。ファンからの質