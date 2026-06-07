ロッテは１０日の中日戦（ＺＯＺＯ）のイベントで来場する球団ＯＢのスポーツ報知・加藤翔平記者（３５）、内竜也氏（４０）、岡田幸文氏（４１）、大嶺祐太氏（３７）とのコラボグルメを球場内の「ＲＯＯＴＳＭＡＲＩＮＥＳ」で同日から販売すると発表した。コラボグルメは、各ＯＢに実施したアンケートをもとに開発した。加藤記者の「加藤翔平のマンゴーライムジンジャーエール」、内氏の「内竜也のシャインマスカットスパ