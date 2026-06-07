日本代表FW伊東純也（ゲンク／ベルギー）が6日、メディア対応を行なった。FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ4日目の練習を行った日本代表。全体練習後には中村俊輔コーチの下で直接フリーキックの練習をしている場面も見られた。そこに参加していた伊東は「今日は俊さんに呼ばれて、普通に多分映像を撮って、呼ばれた人だけやっていたっていう感じだった」と注目を集めた練習の場面について振り返りな