７日午前３時１５分頃、鳥取市安長の鳥取県道交差点で、覆面パトカーに追跡されていた２人乗りの自転車が、乗用車と出会い頭に衝突した。自転車の後ろに乗っていた鳥取市内の少年が、意識不明の重体で市内の病院に搬送された。運転者は自転車を放置し逃走。県警鳥取署が行方を追っている。発表などによると、若者らが集まって暴走するという情報があり、現場付近で同署員らが警戒していた。少年が自転車に乗りながら消火器を噴