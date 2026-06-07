声優の黒木ほの香が、漫画家の安藤正基氏と結婚したことを７日、Ｘで発表した。「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」とつづった。「声優としてデビューしてから１０年。これまで支えて下さったファンの皆様、日頃よりお世話になっている関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と感謝。今後に向けて「これからも感謝の気持ちを忘れず、出会えた作品やキャラクターのひ