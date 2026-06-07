山岳景勝地として知られる長野県松本市の上高地で7日、夏山シーズンの安全を祈願する「ウェストン祭」が開かれた。警察庁の集計では、2025年7〜8月の遭難件数を都道府県別で見ると、長野が143件で最多。参加した登山者らはこれまで山で亡くなった人を悼んで黙とうし、シーズン到来に安全対策を誓った。明治時代に上高地から北アルプスを訪れ、魅力を世界に紹介した英国人宣教師ウォルター・ウェストン氏の功績をたたえる行事。