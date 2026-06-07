第2延長の末にハリケーンズを破り、喜ぶゴールデンナイツの選手たち＝6日、ラスベガス（ロイター＝共同）北米プロアイスホッケーNHLの王者を決めるスタンリー・カップ決勝（7回戦制）は6日、米ネバダ州ラスベガスで第3戦が行われ、西カンファレンス覇者のゴールデンナイツが東の王者ハリケーンズに第2延長の末に5―4で競り勝ち、2勝目（1敗）を挙げた。（共同）