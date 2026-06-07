タレントの指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。親交の深い映画監督について語った。この日は若槻千夏と自身らが過去に出演した映像作品についてトーク。若槻から「福田監督だっけ？」と話題を振られる場面があった。「凄くないですか？福田監督に主演（映画）を撮ってもらっている」と指原。過去に主演を務めた「ミューズの鏡」と「薔薇色のブー子」で監督を務めた福田雄一氏と過