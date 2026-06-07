6月7日、瀬古歩夢が26歳の誕生日を迎えた。メキシコ・モンテレイではまだ6日だが、翌7日は完全非公開でU−19日本代表とのトレーニングマッチが決定。同日は報道対応も行われないため、一足早く現地で祝福を受けることになった。FIFAワールドカップ2026を中継するフジテレビでメインナビゲーターを務める柿谷曜一朗さんが現地で取材中。セレッソ大阪の“直系の先輩”柿谷さんから花束とともに祝福の言葉を受け「もうかれこれ10年